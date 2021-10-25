Россиянам, обвиненным в поджоге леса в Анталье, может грозить до семи лет тюрьмы

Стали известны подробности о задержании семерых россиян в окрестностях турецкой Антальи. По данным СМИ, их обвиняют в поджоге леса (статья предусматривает до семи лет заключения). Сейчас туристы из России заключены под стражу.

Россиян задержали еще 23 октября, накануне состоялось заседание суда по их делу. Власти подозревают туристов в неумышленном поджоге леса в районе Чагларджа на знаменитой Ликийской тропе.

"24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого согласно нормам закона россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса", - цитирует радио "Говорит Москва" пресс-секретаря генконсульства России в Турции Александра Рюмкова.

Сейчас дипломаты просят местные власти предоставить официальную информацию по поводу аресту россиян и обеспечить к ним консульский доступ.

Между тем, Telegram-канал Baza опубликовал видео, записанное туристами, в котором они рассказывают свою версию произошедшего. Они утверждают, что случайно увидели пожар и пытались своими силами затушить его. В этот момент их увидели местные жители и вместе с жандармами задержали.

Также россияне пожаловались, что государственные адвокаты не говорят по-английски.