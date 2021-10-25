25 Октября 2021
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Происшествия За рубежом
море, туризм, лодка, Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

В Анталье семеро россиян задержаны по подозрению в поджоге лесов

В турецкой Анталье семерых российских туристов задержали по подозрению в поджоге леса, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ. Других подробностей пока не сообщается.

Лесные пожары стали настоящим стихийным бедствием в Турции летом этого года. В большинстве случаев имели место поджоги, сообщали власти. В частности ответственность за поджог лесов брала на себя в августе организация "Дети огня", признанная в Турции террористической. По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической. В заявлении организации говорилось, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

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В Анталье семеро россиян задержаны по подозрению в поджоге лесов

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Теги: анталья, турция, поджог, лесной пожар, россияне



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