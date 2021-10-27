Арестованным в Турции российским туристам дали подписку о невыезде

Суд в турецком городе Анталья назначил семерым россиянам, арестованным по обвинению в поджоге леса, меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, освобождение россиян стало возможным благодаря слаженной работе Департамента консульской службы российского внешнеполитического ведомства и адвокатов.

Отмечается, что задержанные — из небогатых семей, они не смогут долго оплачивать проживание и работу адвокатов в Турции, сообщает ТАСС.

Ранее стали известны подробности о задержании семерых россиян в окрестностях турецкой Антальи. По данным СМИ, их обвиняют в поджоге леса (статья предусматривает до семи лет заключения).