27 Октября 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

Арестованным в Турции российским туристам дали подписку о невыезде

Суд в турецком городе Анталья назначил семерым россиянам, арестованным по обвинению в поджоге леса, меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, освобождение россиян стало возможным благодаря слаженной работе Департамента консульской службы российского внешнеполитического ведомства и адвокатов.

Отмечается, что задержанные — из небогатых семей, они не смогут долго оплачивать проживание и работу адвокатов в Турции, сообщает ТАСС.

Ранее стали известны подробности о задержании семерых россиян в окрестностях турецкой Антальи. По данным СМИ, их обвиняют в поджоге леса (статья предусматривает до семи лет заключения).

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Арестованным в Турции российским туристам дали подписку о невыезде

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Теги: Турция, россияне, пожары



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Ранее 25.10.2021 11:19 Мск В Анталье семеро россиян задержаны по подозрению в поджоге лесов


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