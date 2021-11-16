Суд разрешил подозреваемым в поджоге леса россиянам покинуть Турцию

Суд Антальи снял запрет на выезд семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса.

Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он уточнил, что обвинение не снято, как показывает практика, ждать приговора в таких ситуациях можно годами.

Россиян задержали 23 октября. Власти подозревают туристов в неумышленном поджоге леса в районе Чагларджа на знаменитой Ликийской тропе. Им грозит до семи лет лишения свободы.