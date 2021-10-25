25 Октября 2021
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Экономика В России
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ограничить максимальный размер "коммуналки"

Фракция "Новые люди" планирует внести в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный процент от дохода российской семьи, который может направляться на оплату коммунальных услуг.

Зампред Госдумы Сардана Авксентьева написала об этом в своем Telegram-канале: "Считаю, что российская семья не должна платить за жилищно-коммунальные услуги больше 15% от совокупного дохода, и это должно быть закреплено законом. В ближайшее время наша фракция партии "Новые люди" внесет такой законопроект в Государственную Думу РФ".

Депутат напомнила, что правительство России имеет планы по доведению тарифов ЖКХ до "экономически обоснованных". Это может привести к увеличению тарифов на 20%. При этом в стране нет единого стандарта – какую долю от семейного дохода может составлять "коммуналка". Где-то этот показатель равняется 10%, а где-то и 22%.

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В Госдуме предложили ограничить максимальный размер "коммуналки"

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Теги: коммуналка, жкх, сардана авксентьева



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