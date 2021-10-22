"Раньше врачи несли ответственность за проведенные прививки". Иммунолог рассказала о смерти родственника после вакцинации

Бывший главный иммунолог Астрахани, врач аллерголог-иммунолог из Ростова Татьяна Шарковская заявила о том, что после ковид-вакцинации многие болеют достаточно тяжело, а нынешняя прививочная кампания не выдерживает никакой критики.

В интервью "Ростов-газете" она рассказала, что в сезон респираторно-вирусных заболеваний важна профилактика, а "входными воротами" для инфекций являются слизистые оболочки глаз и носа. Но маски, чтобы они работали, нужно менять каждые три часа, иначе они вредны. В СССР в эпидсезон в больницах за этим строго следили. Сегодня же все повесили на самих граждан и за их счет.

Что касается вакцинации от гриппа или ковида, то она советует не менять то, к чему организм привык, "и если человек в течение своей жизни регулярно вакцинировался от гриппа, ему необходимо сделать эту прививку".

"Но если человек никогда не прививался от гриппа, не стоит об этом задумываться сегодня. Индивидуальные методы защиты, как и прежде, позволят успешно пережить сезон респираторных заболеваний", - считает Шарковская.

Она полагает, что вакцинация усиливает мутации коронавируса И она лично знает вакцинированных людей, которые болели очень тяжело, а после вакцинации умер родственник - здоровый мужчина, спортсмен, бывший военный. Ему было 72 года, но он занимался спортом и обучал детей самбо.

Шарковская отмечает, что ранее поствакцинальные осложнения были крайне редки, врачи несли ответственность за проведенные прививки и просто так всех подряд не кололи - были достаточно большие медотводы к вакцинации.

"Мы прививали только здоровых деток, а ослабленных сначала оздоравливали. А что происходит сегодня? Позвольте, но помимо поликлиник, у нас прививки делают в торговых центрах. В Москве стали вакцинировать уже в музеях. Как в этом случае вести речь о медицине, откуда может возникнуть доверие к врачам? Почему людей убеждают, что перед прививкой, и тем более новой вакциной, сделанной совершенно новыми методами, не надо обследоваться? Но самое главное, что когда вакцинированный заболевает, ему говорят, что это он на вакцинацию пришел в продромальный [инкубационный] период. Здесь и возникает главный вопрос: почему же перед прививкой человека не обследовали? Но если верить статистике, у нас уже привито свыше 50% населения. А где же хоть какие-то данные по всему поствакцинальному течению? Недавно я поинтересовалась у коллег из Израиля, проводятся ли у них какие-либо исследования действия вакцин? Оказалось, что тоже нет", - рассказала врач.