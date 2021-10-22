22 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители Челябинской области с медотводом от вакцинации не смогут посещать ТРК

Жители Челябинской области, у которых есть медотвод от вакцинации от коронавируса, не смогут посещать общественные места и торгово-развлекательные комплексы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если у человека есть медотвод, значит он представляет группу риска, которая должна находиться дома и минимально выходить в общественные пространства. Да, в магазин возле дома, да канал "Культура" по телевизору. У этих людей очень высок риск заражения и соответственно более тяжелое течение, потому что медотвод дается, как правило из-за тяжелого хронического заболевания. Здесь мы рекомендуем людям, как можно меньше посещать общественные места и находиться дома", - заявила на брифинге первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Не смогут получить QR-код и жители с высоким уровнем антител. Как отметил замгубернатора, поставить диагноз задним числом невозможно.

"Мы понимаем, что есть бессимптомные формы течения, которые дают антитела, но как показывает практика, этот уровень антител падает очень быстро, и как правило не защищает так, как вакцинация от повторного заражения. Это мнение эпидемиологов", - подчеркнула она.

21 октября в Челябинской области было принято решение об ужесточении ограничительных мероприятий. Нерабочие дни в регионе вводятся с 30 октября по 7 ноября. С 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы Южного Урала будет осуществляться по действующему QR-коду. С этого же дня пребывание в санаториях и на базах отдыха допускается только при наличии действующего QR-кода. С 25 октября в ночное время запрещается оказание услуг общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.

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Жители Челябинской области с медотводом от вакцинации не смогут посещать ТРК

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Теги: вакцинация, коронавирус, ТРК, медотвод,



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