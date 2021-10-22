Главы стран Евросоюза призвали скорее перейти к взаимному признанию вакцин с третьими странами

Главы стран Евросоюза потребовали от Еврокомиссии ускорить работу по взаимному признанию вакцин с другими странами, в числе которых и Россия. Об этом говорится в заявлении Европейского совета по итогам саммита в Брюсселе.

"В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри ЕС и въезду в него, а также к пересмотру двух рекомендаций Совета. Он призывает Комиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами", — цитируют заявление "Ведомости".

В Европе с лета этого года действует система сертификатов, с которыми граждане ЕС могут свободно передвигаться в рамках союза, а также в страны, которые признают их действие.