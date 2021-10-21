Путин считает, что в мире наступил цивилизационный кризис

Владимир Путин считает, что в мире наблюдается цивилизационный кризис. Об этом президент России заявил в своем выступлении на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам Путина, "кризис, с которым мы имеем дело, - концептуальный, даже цивилизационный".

"По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле, и нам все равно придется их серьезно переосмысливать. Вопрос – в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать. При этом убежден, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - цитирует президента официальный сайт Кремля.

Также он отметил, что социально-экономические проблемы человечества обострились до такой степени, при которой в прежние времена случались мировые войны и кровопролитные общественные катаклизмы.

"Все говорят о том, что существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего, неравенству возможностей – и внутри обществ, и на международном уровне", - добавил Владимир Путин.

Напомним, сегодня стало известно, что президент РФ планирует в текущем году провести большую пресс-конференцию. Формат мероприятия будет определен в зависимости от эпидемиологической ситуации.