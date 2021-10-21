Песков: Путин планирует провести ежегодную пресс-конференцию

Владимир Путин планирует в текущем году провести ежегодную большую пресс-конференцию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат мероприятия будет определен в зависимости от эпидемиологической ситуации, передает Regnum.

Традиционное общение Путина с журналистами обычно проходит в конце года. Напомним, в 2020 году пресс-конференция главы государства состоялась в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Она была совмещена с "прямой линией", во время которой обычно президент общается с россиянами и которая в прошлом году была отменена. Также в целях безопасности журналистов не стали собирать в одном месте в Москве, а устроили телемосты с корреспондентами в каждом федеральном округе.