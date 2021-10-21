В отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело за сопротивление полицейским

В отношении экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (оказание сопротивления представителям власти). Об этом со ссылкой на СКР сообщают "РИА Новости".

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил также депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Комментируя ситуацию своем telegram-канале, Хинштейн заявил, что дело "наконец-то" возбуждено и вновь подчеркнул, что партия "Единая Россия" с самого начала занимала однозначную позицию: Бурнашов должен быть привлечен к уголовной ответственности"

Напомним, Алексей Бурнашов, еще являясь депутатом Госдумы, в июле был остановлен сотрудниками ДПС. Сообщалось, что депутат, находившийся за рулем своего Mercedes, якобы нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Позднее Бурнашов принес правоохранителям извинения.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что поведение Бурнашова является неприемлемым. Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в праймериз "Единой России".