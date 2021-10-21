В отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело за сопротивление полицейским

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Задержание Алексея Бурнашова в Перми (2021) | Фото: vk.com/overhearddps

В отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело за сопротивление полицейским

В отношении экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (оказание сопротивления представителям власти). Об этом со ссылкой на СКР сообщают "РИА Новости".

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил также депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Комментируя ситуацию своем telegram-канале, Хинштейн заявил, что дело "наконец-то" возбуждено и вновь подчеркнул, что партия "Единая Россия" с самого начала занимала однозначную позицию: Бурнашов должен быть привлечен к уголовной ответственности"

Напомним, Алексей Бурнашов, еще являясь депутатом Госдумы, в июле был остановлен сотрудниками ДПС. Сообщалось, что депутат, находившийся за рулем своего Mercedes, якобы нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Позднее Бурнашов принес правоохранителям извинения.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что поведение Бурнашова является неприемлемым. Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в праймериз "Единой России".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело за сопротивление полицейским

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Бурнашов, задержание, пьяное вождение, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2021 08:59 Мск Депутат Бурнашов, подозреваемый в "пьяном" вождении, обратился в суд
Ранее 24.08.2021 08:30 Мск Депутат Госдумы от Пермского края извинился за "пьяное" общение с ГИБДД
Ранее 15.07.2021 10:59 Мск Прокуратура изучит возможность привлечения депутата Бурнашова к административной ответственности
Ранее 12.07.2021 09:54 Мск Следственный комитет проводит проверку в отношении депутата Бурнашова
Ранее 10.07.2021 12:49 Мск Появилось видео задержания депутата от ЕР Бурнашова
Ранее 09.07.2021 14:48 Мск В отношении депутата Бурнашова было составлено три административных протокола
Ранее 08.07.2021 19:54 Мск "Единая Россия" жестко высказалась о задержании Бурнашова за пьяное вождение
Ранее 08.07.2021 16:30 Мск В Перми за нарушение ПДД и сопротивление силовикам задержан депутат Госдумы от региона Алексей Бурнашов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети