Бывший депутат ГД от Прикамья опроверг данные о расформировании бригады

Когда-то – депутат Госдумы от Прикамья, а ныне – боец 88 разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" Алексей Бурнашов сообщил, что появившаяся информация о расформировании подразделения не соответствует действительности.

Бурнашов отметил, что бригада формировалась на базе добровольческого корпуса ВС РФ и продолжает подчиняться ему, пишет "Ъ-Прикамье".

Бывший депутат обвинялся в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Алексей Бурнашов, ещё являясь депутатом Госдумы, в июле 2021 г. был остановлен сотрудниками ДПС. Политик, находившийся за рулем своего Mercedes, нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники.

Ленинский районный суд Перми приговорил Бурнашова к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и двум месяцам исправительных работ. Его взяли под стражу в зале суда. Экс-депутат попытался обжаловать приговор, чтобы заменить реальный срок на условный. Краевой суд апелляции и осужденного, и обвинения отклонил. После срок наказания сократили на месяц.