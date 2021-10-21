21 Октября 2021
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Политика В России Москва
иски против ДЭГ (2021) | Фото: Максим Сикач

Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги онлайн-голосования в столице на выборах в Госдуму.

Иск был подан кандидатом от КПРФ Андреем Гребенником, который выдвигался по Тушинскому округу, передает РИА Новости.

Сегодня ожидаются решения еще по пяти искам.

Всего суду предстоит рассмотреть 32 иска - от самой партии и от ее кандидатов.

Напомним, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил о "сверке результатов" ДЭГ, поскольку итоги электронного голосования вызвали большой общественный резонанс и породили недоверие к системе.

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Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

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Теги: кпрф, иски, выборы, результаты дэг



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