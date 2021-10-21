Японцы становятся совладельцами компании, выступавшей за приватизацию российского леса

Японская компания Iida Group Holdings, занимающаяся деревянным домостроением, заявила о желании приобрести долю в RFP Group, крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке.

Как сообщает РБК, японский инвестор консолидирует 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров. RFP Group - это крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы: "Дальлеспром", "Флора" и "Амурское пароходство". В аренде у компании находятся участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.

Напомним, летом этого года гендиректор RFP Group Константин Лашкевич выступил с предложением о разрешении приватизации 2-3% площади российских лесов. Такая мера, по его мнению, должна помочь восстановлению леса.