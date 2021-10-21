Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных по делу о смертельной аварии

Светская львица Ксения Собчак дала показания в СУ УВД по Сочи в рамках дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии.

Телеведущую предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. При этом Собчак отказалась подписывать документ.

Кроме того, знаменитость не смогла предоставить документы о травмах после аварии, поскольку при ней не было медицинских документов о первичном осмотре, сообщает "Лента.ру".

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин попросил Следственный комитет проверить связь спонсора президентской кампании Ксении Собчак с делом выпавшего из окна юриста.

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