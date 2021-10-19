СК просят проверить связь спонсора кампании Собчак с делом выпавшего из окна юриста

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин попросил Следственный комитет проверить связь спонсора президентской кампании Ксении Собчак с делом выпавшего из окна юриста. Об этом сообщает "Красная Москва" в телеграм-канале.

Инцидент произошел 12 октября в следственном управлении московской полиции. Как пишет RTVI, Валерий Кулиш давал показания о серии убийств с целью передела бывших объектов Минобороны. По словам юриста, якобы преступления совершались в интересах бизнесмена и издателя журнала Inc. Владимира Палихаты, который финансировал предвыборную кампанию Собчак в 2018 году.

После гибели Кулиша СМИ и телеграм-каналы сообщили об увольнении начальника десятого отдела следственной части ГСУ МВД по Москве Антона Панкова. Именно в его отделе, по словам источника RTVI, расследовалось дело о мошенничестве с бывшими объектами Минобороны.