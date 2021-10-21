Владислав Ховалыг: Республика Тыва объявляет о желании начать масштабное строительство

В Кызыле прошел "Строительный форум-2021", посвященный новой архитектурно-строительной политике Тувы, передает корреспондент Накануне.RU. Республика навёрстывает период стагнации в отрасли, причём, это касается практически всех направлений строительства — транспортного, туристического, жилищного.

Глава республики Тува Владислав Ховалыг, приветствуя участников форума, отметил, что региональные власти предпринимают "реальные шаги для улучшения инвестиционной привлекательности" в строительной отрасли Тувы. Внесены изменения в конституционный закон Республики Тыва «О земле». Теперь в нем есть специальный раздел, посвященный инвестиционным условиям , предусмотрена возможность предоставления инвесторам земельных участков под строительство жилья и социально значимых объектов без проведения аукциона.

Власти Тувы приступили к решению проблемы энергодефицита, сформирован проект по строительству дополнительной линии электропередачи и новой подстанции в Кызыле. Проект уже поддержан со стороны федеральных структур. Тува вошла в число регионов, которым выделяется инфраструктурный бюджетный кредит в сумме почти 1 миллиарда рублей (989,5 млн.). Эти средства, по словам Владислава Ховалыга будут направлены на создание инженерной инфраструктуры в 3 микрорайонах комплексной жилой застройки.

"Формируем градостроительный потенциал, который на сегодня оценивается примерно в 750 тысяч квадратных метров. В этом году запустили свой первый инвестиционный проект комплексной жилой застройки в Кызыле под названием «Монгун». Инвестор берет этот микрорайон, как говорят «под ключ», республика берет на себя большую часть обеспечения инженерной инфраструктурой. Подготовили проекты планировок трех территорий в Кызыле и одного в поселке городского типа Каа-Хем – спутнике столицы. Для красивого таежного поселка Хову-Аксы мы также мы подготовили проект планировки в рамках программы переселения из аварийного жилья. Готовы к государственно-частному партнерству", - отметил Владислав Ховалыг.

Участники строительного форума восприняли информацию главы республики с интересом, эти тезисы стали центром обсуждений в ходе диалогов форума. Мероприятие прошло в офлайн- и онлайн-форматах. В обсуждениях и дискуссиях приняли участие представители органов власти, государственных институтов развития, субъекты малого и среднего бизнеса, эксперты отрасли, в том числе из других регионов России. Ключевым мероприятием форума организаторы обозначили пленарное заседание «Новая архитектурно-строительная политика Республики Тыва».

В рамках пленарного заседания участники обсуждали вопросы взаимодействия институтов власти, бизнеса и общества для формирования и эффективного развития новой архитектурно-строительной политики, создания комфортной среды проживания, тенденции в современных технологиях проектирования, строительства и благоустройства, в том числе и для формирования инфраструктуры по развитию внутреннего туризма.

"Турист должен знать, куда ехать, инвестор должен знать, что строить", - подчеркнул в начале заседания и.о. первого заместителя председателя правительства республики Тува Александр Брокерт.

У Тувы, как дотационного региона, есть определённые ограничения, предусмотренные бюджетным кодексом и соглашениями, которые заключает Минфин России. Госдолг не может быть более 40%, поэтому власти региона всегда "упираются" в эти ограничения. Однако это не значит, что для развития строительства в республике ничего нельзя сделать.

Региональные власти Тувы осознают, что крайне важно для развития строительной отрасли создать свою базу производства стройматериалов.

Владислав Ховалыг сообщил: "В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва уже запущено новое производство железобетонных изделий с мощностью к 2024 году 60 тысяч кубометров в год. Запускается модернизированная линия по производству кирпича – с мощностью 10 миллионов штук в год к 2024 году, с потенциалом расширения до 20 миллионов штук в год. В следующем году они начнут выдавать 4 миллиона штук. Реализуется проект по лесоперерабатывающему производству с мощностью 60 тысяч кубометров в год".

В регионе уверены, чем быстрее начнется строительство на основе собственных стройматериалов, не завозных материалов, тем значительнее это будет влиять на себестоимость квадратного метра. "А это даст возможность многим нашим людям покупать новое жилье, то есть улучшить качество жизни каждого человека", – отмечает Владислав Ховалыг.

Екатерина Кучерявенко, управляющий директор ООО КБ "Стрелка" также обратила внимание участников форума, что пандемия - это не только сложности, но и возможность показать российскому туристу, что есть в стране. Для этого нужно создать устойчивое предложение, которое будет работать и после открытия границ.

Визитной карточкой города является монумент "Центр Азии" и набережная имени Кужугета Шойгу, одно из красивейших мест Кызыла, однако и оно нуждается в дальнейшем развитии.

Начинаясь у буддийского храма Цеченлинг, набережная заканчивается в зоне частной застройки неподалёку от моста. Кроме того, неподалёку находится также СИЗО, площадь которого занимает около четырёх гектаров. И где-то порядка двенадцати гектаров до моста занимает застройка ИЖС. На правом, противоположном берегу Енисея находится ещё один объект ФСИН — исправительная колония №1.

"То есть люди, когда прохаживаются по этому красивому месту, могут видеть такие неприглядные объекты. Если у нас получится включиться в федеральную целевую программу развития системы ФСИН, то, возможно, эти два объекта, которые занимают площадь порядка 15-ти гектаров, будут вынесены за территорию города Кызыла. Министерство строительства республики Тыва ведёт переговоры с ФСИН России, чтобы преобразовать территорию от гостиницы "Азимут" до моста. Эту территорию можно не только использовать под жилищное строительство, но также развивать как общественную территорию, как достопримечательность города Кызыла", - отметил Айдан Чолбиней, советник генерального директора корпорации АНО "Енисейская Сибирь".

Одним из локомотивов нового градостроительства и освоения городских территорий должно стать объёмно-блочное домостроительство. Айдан Чолбиней обратил внимание на высокую себестоимость строительства вообще, поскольку стройматериалы приходится завозить в регион извне. В этом отношении объёмно-блочное строительство представляется более выгодным, поскольку его себестоимость по сравнению с монолитным ниже на 30%, а по сравнению с панельным — на 15%. Испытания на сейсмоустойчивость прошли и при девяти баллах.

"В Туве предстоит построить многое – школы, детсады, учреждения здравоохранения, культуры. Но наиболее актуально для нас и для инвесторов является жилищное строительство. Есть высокий спрос на жилье, в основе которого высокие демографические показатели и льготное ипотечное кредитование в рамках мер по поддержке семей. Нас не устраивает ситуация на рынке жилья. У нас зафиксирован высокий рост цен на жилье на вторичном и арендованном рынках жилья. В республике растет объем выданных ипотечных кредитов. За 8 месяцев этого года выдано 1,5 тысячи кредитов с ростом на 22% к прошлому году. Есть очень тревожный фактор – в прошлом году на ипотечные кредиты было приобретено жилья за пределами республики больше, чем в республике. Надеемся, что масштабное строительство нового жилья смягчит напряженность и приведет к стабилизации цен. При этом надо учитывать, что почти половина жителей республики проживает в сельской местности. Создание комфортной, благоустроенной среды в районах является для нас очень важной задачей", - подытожил Владислав Ховалыг.

Добавим, что строительный форум, на котором собрались федеральные и республиканские отраслевые ведомства, инвестиционные компании, строительные организации, прошел в Туве впервые. Отметим, что офлайн-мероприятия в рамках первого строительного форума Республики Тыва прошли во дворце молодёжи в Кызыле, а организатором выступило правительство республики Тыва, оператором - Корпорация развития Енисейской Сибири. В ходе форума и по его итогам заключено несколько значимых для стройотрасли республики соглашений и договоров.