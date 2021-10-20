Голикова заявила, что в двух уральских регионах – критическая ситуация с коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России. В их числе оказались два уральских региона.

Заявление прозвучало на сегодняшнем заседании президента Владимира Путина с членами правительства страны.

"Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, республике Коми, Оренбургской области, республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия и Мордовия", - приводит слова Голиковой ТАСС.

Напомним, что статистика по заболеваемости ковидом на Среднем Урале продолжает бить рекорды.

Также сегодня Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Локдаун вводится в связи с тяжелой эпидемической ситуацией по коронавирусу.