Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Блогера и журналиста Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков, сообщает Mash.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

В июле суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов.

Отметим, что Дудю грозил штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменялась пропаганда наркотических средств с использованием интернета.