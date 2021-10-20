20 Октября 2021
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Происшествия В России
Юрий Дудь (2018) | Фото:ТНТ4

Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Блогера и журналиста Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков, сообщает Mash.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

В июле суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов.

Отметим, что Дудю грозил штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменялась пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

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Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

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Теги: юрий дудь, пропаганда наркотиков, штраф



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