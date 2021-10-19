19 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: www.uray.ru

В Урае дело чиновника администрации уже год не может дойти до приговора

В Урае продолжается рассмотрение в суде дела начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. По некоторым данным, речь может идти о намеренном затягивании процесса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о возбуждении уголовного дело против начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Урая стало известно в начале июля 2020 г. Его обвиняли в коррупционной схеме: якобы чиновник угрозами заставил бизнесмена согласовать меньшую, чем было заявлено, сумму муниципального контракта. По данным сайта администрации Урая, должность начальника управления ЖКХ занимал в тот момент Олег Лаушкин.

Дело дошло до суда к октябрю прошлого года, однако приговора до сих пор нет. По данным источника Накануне.RU в мэрии, рассмотрение якобы специально затягивают, чтобы истёк срок давности привлечения виновного к ответственности. Группа горожан написала на имя президента России Владимира Путина обращение, где изложила эту версию событий, а также попросила главу государства обратить внимание на происходящее. Ситуацию держат на контроле депутаты думы Урая.

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В Урае дело чиновника администрации уже год не может дойти до приговора

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Теги: Урай, Олег Лаушкин



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