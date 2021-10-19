19 Октября 2021
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Общество Свердловская область
кислородный конвертор, медицина (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Пять уникальных кислородных концентраторов закупил Фонд святой Екатерины. Аппараты передали перинатальному центру Екатеринбурга

В Екатеринбургский клинический перинатальный центр поступили пять уникальных кислородных концентраторов, которые позволяют проводить кислородную терапию для недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией, передает корреспондент Накануне.RU. Финансировали закупку медицинского оборудования учредители Фонда святой Екатерины.

Бронхолегочная дисплазия — это заболевание незрелых легких новорожденных, для лечения которого требуется регулярная подача кислорода. Кроме того, концентраторы нужны для реабилитации детей раннего возраста и при транспортировке.

«Кислородные концентраторы, которые предоставил Фонд святой Екатерины, необходимы для нескольких направлений нашей деятельности. Во-первых, для организации экстренной и неотложной помощи в тех подразделениях, которые не снабжены системой лечебных газов. Во-вторых, для новорожденных детей, которые получают кислород и продолжают такое лечение на дому. Кроме того, данные концентраторы могут подключаться к кувезам для подачи кислорода тем детям, которые не нуждаются в искусственной вентиляции легких, но им необходима повышенная концентрация кислорода в воздухе. Также оборудование будет применяться для обучения матерей, у которых дети на дому будут получать лечение кислородом», — пояснил главный врач Сергей Мартиросян.

кислородный конвертор, мартиросян, медицина(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Более полутора лет учредителями Фонда святой Екатерины реализуется программа по поддержке системы здравоохранения Свердловской области. За последние несколько месяцев фонд перед в больницы региона 300 концентраторов, которые применяются в лечение взрослых пациентов. Сейчас принято решение помочь с покупкой специализированных кислородных концентраторов для детей», — рассказала заместитель директора фонда свято Екатерины Татьяна Прусевич.

кислородный концентратор, медицина(2021)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Еще одна партия концентраторов передана в городскую больницу Первоуральска, где возникла острая необходимость в кислороде из-за новой волны распространения коронавируса.

«Третья волна, с которой мы столкнулись, самая жесткая. Поступает огромное количество пациентов средней и тяжелой степени, такого не было даже зимой», — говорит заведующий инфекционным госпиталем городской больницы Первоуральска Вадим Кучумов.

кислородный конвертор, медицина(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Суммарный бюджет на поставку оборудования в больницы Екатеринбурга и Первоуральска составил 1,25 млн рублей. Общий объем поддержки системы здравоохранения Свердловской области, выделенный Андреем Козицыным, Игорем Алтушкиным и Андреем Симановским, составляет 1,8 млрд рублей.

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Пять уникальных кислородных концентраторов закупил Фонд святой Екатерины. Аппараты передали перинатальному центру Екатеринбурга

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Теги: медицинский кислород, фонд святой екатерины, крзицын, алтушкин, симановский, перинатальный центр



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