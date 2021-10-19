19 Октября 2021
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Рамзан Кадыров (2021) | Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Родственника Кадырова сняли с испытания на краповый берет на Ставрополье

Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на краповый берет, которые проводились в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo по итогам заседания главного Совета краповых беретов.

Как рассказал "News.ru" основатель движения краповых беретов, Герой России Сергей Лысюк, Абдул-Керим был снят с испытаний на получение крапового берета за сход с дистанции.

Лысюк добавил, что племянник Кадырова сошел с дистанции еще на марш-броске.

Ранее также сообщалось, что Совет "Краповых беретов" не подтвердил конфликт на испытаниях в Ставрополье. Организация провела проверку. Лысюк заявил, что никакого подвоза на машине не было.

Напомним, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" на Ставрополье вспыхнул скандал. Ему предшествовал инцидент, в ходе которого представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали. Их якобы подвезли на машинах, что привело к массовой драке. Сообщалось, что участники в знак протеста сняли краповые береты.

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Родственника Кадырова сняли с испытания на краповый берет на Ставрополье

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Теги: рамзан кадыров, абдул-керим кадыров, краповые береты



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