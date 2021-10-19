Совет "Краповых беретов" не подтвердил конфликт на испытаниях в Ставрополье

Совет "Краповых беретов" провел проверку, в результате которой выяснил, что информация о драке и мошенничестве на испытаниях на получение краповых беретов в Ставропольском крае не соответствует действительности.

"Инструкторы подтвердили, что никакого подвоза на машине не было", — сообщил основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, Герой России Сергей Лысюк.

По его словам, информация о драке также не подтвердилась. "Выстрелы, которые там якобы применяли для успокоения драки, это разряжание оружия", - отметил основатель традиции, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае.

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