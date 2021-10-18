На Ставрополье спецназовцы устроили драку из-за марш-броска

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" на Ставрополье вспыхнул скандал.

Ему предшествовал инцидент, в ходе которого представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали. Их подвезли на машинах, что привело к массовой драке.

Основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк сообщил, что главный совет "Краповых беретов" разберется в сложившейся конфликтной ситуации.

"Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему", — сказал он, сообщает ТАСС.

Претенденты на право ношения крапового берета за несколько часов совершают многокилометровый марш с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отражают внезапное "нападение".