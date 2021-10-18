18 Октября 2021
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спецназ, тренировка (2019) | Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае.

В комментарии "Известиям" он отметил, что любые состязания и соревнования - всегда эмоции, но каких-либо драк не происходило.

Грибакин объяснил, что краповый берет — это символ доблести "и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований".

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" на Ставрополье вспыхнул скандал. Ему предшествовал инцидент, в ходе которого представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали. Их якобы подвезли на машинах, что привело к массовой драке.

Сообщалось, что участники в знак протеста сняли краповые береты.

Основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк сообщил, что главный совет "Краповых беретов" разберется в сложившейся конфликтной ситуации.

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В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов

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Теги: росгвардия, драка, краповые береты



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