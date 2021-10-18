Курьеры в России стали зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц

На фоне нехватки кадров зарплаты сборщиков заказов и курьеров в России выросли в 1,5–2,5 раза с начала года.

Доход работников увеличился до 100 тысяч рублей в месяц, пишут "Ведомости" со ссылкой на сервис SuperJob.

Зарплата водителя-курьера при полном занятости может составлять до 200 тысяч рублей в месяц.

Причины нехватки персонала – сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов.

В сентябре работодатели в 3-3,5 раза чаще искали работников складов и автоперевозчиков, а спрос на услуги курьеров вырос в семь раз, сообщили в сервисе по поиску работы HeadHunter.

Ранее сообщалось, что в России резко возросло число желающих работать таксистами и автокурьерами. Это связано с пандемией: она повысила спрос на услуги такси, стоимость их выросла, работа в этой сфере стала гораздо более привлекательной.

В "Яндексе" сообщили, что количество автокурьеров, зарегистрированных в сервисе "Яндекс Go", каждый месяц увеличивается более чем на 30%.