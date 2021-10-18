Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу из-за протестов в Донецке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию в Донбассе. Причиной стали протесты в Донецке.

13 октября украинские боевики похитили наблюдателя ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. При этом вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной СЦКК работ по очистке дороги у КПВВ "Первомайск-Золотое". ДНР и ЛНР выразили протест.

Через два дня около сотни человек в Донецке пришли в гостинице, где располагается местная штаб-квартира ОБСЕ, требуя освободить захваченного. Позже подошли еще люди, и был поставлен небольшой палаточный городок, а пикетчики объявили бессрочную акцию протеста.

В миссии ОБСЕ не нашли ничего лучше, как из "соображений безопасности" объявить о приостановке своей деятельности, хотя и отметили, что никаких угроз со стороны протестующих не чувствуют.