18 Октября 2021
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СЦКК, ОБСЕ (2016) | Фото:actualcomment.ru

Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу из-за протестов в Донецке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию в Донбассе. Причиной стали протесты в Донецке.

13 октября украинские боевики похитили наблюдателя ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. При этом вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной СЦКК работ по очистке дороги у КПВВ "Первомайск-Золотое". ДНР и ЛНР выразили протест.

Через два дня около сотни человек в Донецке пришли в гостинице, где располагается местная штаб-квартира ОБСЕ, требуя освободить захваченного. Позже подошли еще люди, и был поставлен небольшой палаточный городок, а пикетчики объявили бессрочную акцию протеста.

В миссии ОБСЕ не нашли ничего лучше, как из "соображений безопасности" объявить о приостановке своей деятельности, хотя и отметили, что никаких угроз со стороны протестующих не чувствуют.

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Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу из-за протестов в Донецке

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Теги: ДНР, ЛНР, ОБСЕ



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