15 Октября 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ускорилась продовольственная инфляция

В Свердловской области годовая продовольственная инфляция в сентябре этого года составила 7,1%, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем, когда она была 6,1%. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Как подсчитали в ЦБ, наибольший вклад внесла динамика цен на овощи: из-за погодных условий некоторые из них не подешевели, как это обычно бывает осенью. Похожие тенденции наблюдаются во многих регионах Уральского федерального округа и России, но уровень годовых темпов прироста цен на продовольствие в Свердловской области пока ниже, чем в среднем по стране (9,2%).

Как отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов, летняя засуха и жара на Среднем Урале привела к уменьшению урожайности овощей открытого грунта: картофеля, свеклы, моркови и лука.

"В сентябре, сразу после засухи, в регионе установилась достаточно холодная погода, и аграрии были вынуждены раньше, чем обычно, начать отапливать теплицы. Это повысило их затраты на выращивание огурцов и помидоров. А на цены завозных овощей и фруктов негативно повлиял рост издержек на их транспортировку, все это привело к увеличению годовых темпов подорожания плодоовощной продукции", - поясняет эксперт.

томаты, теплица, овощи, сельское хозяйство, помидоры(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Также из-за засухи урожай кормовых культур оказался относительно низким по сравнению с прошлым годом, что повысило затраты хозяйств на закупку кормов для животных, а сентябрьские холода заставили их увеличить расходы на отопление помещений для выращивания скота и птицы. В итоге производители мясной, молочной продукции и яиц перенесли рост издержек в свои отпускные цены.

По данным Уральского ГУ Банка России, в целом по потребительской корзине, куда также входят непродовольственные товары и услуги, годовой темп инфляции в Свердловской области в сентябре 2021 года составил 7,2%. Это немного ниже, чем по России (7,4%), а в Уральском федеральном округе годовая инфляция в сентябре составила 6,2%.

Напомним, ранее Правительство РФ признало свои меры по борьбе с ростом цен на продукты "очень эффективными".

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На Среднем Урале ускорилась продовольственная инфляция

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Теги: инфляция, цены, рост, Средний Урал



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