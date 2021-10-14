14 Октября 2021
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство признало свои меры по борьбе с ростом цен на продукты "очень эффективными"

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал меры по сдерживанию цен на продовольствие, предпринятые кабмином, "очень продуктивными", но добавил, что требуется принять еще комплекс мер.

О действующих и новых мерах стабилизации цен на продовольствие сегодня в правительстве рассказывал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, в следующем году Минсельхоз увеличит поддержку овощеводства на 5 млрд руб. Аграрии будут получать субсидии на расширение и модернизацию производства, строительство хранилищ и селекционно-семеноводческих центров. Малым и средним хозяйствам помогут обеспечить прямой сбыт продукции. Поддержку начнут получать владельцы личных подсобных хозяйств

В животноводческой отрасли приходится бороться еще и с распространением африканской чумы свиней и птичьего гриппа, отметил Патрушев. Он сообщил, что предприятия, пострадавшие от этих инфекций в 2020 году, смогут до 12 лет получать кредиты на льготных условиях. Для производителей предусмотрят льготы на закупку кормов. На это будет направлено 10 млрд руб.

Мишустин поручил контролировать реализацию этих и других инициатив первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

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Правительство признало свои меры по борьбе с ростом цен на продукты "очень эффективными"

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Теги: цены на продукты, продовольствие, михаил мишустин, минсельхоз



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