14 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область
детские игрушки, дети, детский сад, детство, машинки (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Тюменский детсад выплатит воспитаннику 100 тысяч за выбитый воспитателем зуб

Семья воспитанника детского сада №1 в Тюмени получила 100 тыс. рублей в виде компенсации за выбитый воспитателем молочный зуб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел 2 апреля текущего года, когда во время прогулки воспитательница ударила по лицу 6-летнего воспитанника. Мальчику был диагностирован вывих переднего молочного зуба, который пришлось удалять в больнице. В адрес заведующей прокуратуры внесла представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. 9 апреля сотрудницу детского сада уволили.

Позже в июле мировой судья признал женщину виновной по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей в доход государства. После этого мать ребенка обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском к дошкольному учреждению о возмещении морального вреда.

Только вчера суд, рассмотрев дело, вынес решение об удовлетворении требования истца и возмещении в пользу воспитанника 100 тыс. рублей. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

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Тюменский детсад выплатит воспитаннику 100 тысяч за выбитый воспитателем зуб

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Теги: зуб, воспитанник, детский сад, воспитатель, компенсация



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