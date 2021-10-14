Тюменский детсад выплатит воспитаннику 100 тысяч за выбитый воспитателем зуб

Семья воспитанника детского сада №1 в Тюмени получила 100 тыс. рублей в виде компенсации за выбитый воспитателем молочный зуб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел 2 апреля текущего года, когда во время прогулки воспитательница ударила по лицу 6-летнего воспитанника. Мальчику был диагностирован вывих переднего молочного зуба, который пришлось удалять в больнице. В адрес заведующей прокуратуры внесла представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. 9 апреля сотрудницу детского сада уволили.

Позже в июле мировой судья признал женщину виновной по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей в доход государства. После этого мать ребенка обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском к дошкольному учреждению о возмещении морального вреда.

Только вчера суд, рассмотрев дело, вынес решение об удовлетворении требования истца и возмещении в пользу воспитанника 100 тыс. рублей. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.