14 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Лифт (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге починили лифт, из-за которого 97-летняя ветеран месяцами не была на улице

В одном из многоквартирных домов Екатеринбурга наконец сделали лифт, из-за замены которого 97-летняя ветеран долгое время не могла выйти на улицу. Работы завершились лишь после вмешательства в ситуацию прокуратуры.
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Напомним, что в доме №3 на улице Папанина с апреля этого года не работал лифт из-за капитального ремонта в виде его замены. При этом, по информации управляющей компании, работы по замене лифтового оборудования должны были завершиться еще до конца июня.

Сообщалось, что в данном доме проживает много пожилых людей, в том числе 97-летняя ветеран Великой Отечественной. Из-за того, что лифт не работает в течение нескольких месяцев, бабушке было затруднительно выйти на улицу. После этого прокуратура организовала свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в итоге выяснилось, что лифты меняли во всех подъездах и они действительно не работали в течение полугода, хотя должны были быть запущены в июне. Также было установлено, что кроме пенсионерки-ветерана трудности с выходом на улицу возникали и у ее пожилых соседей.

По итогам проверки прокуратура внесла представления в адрес руководителей Фонда содействия капитальному ремонту в многоквартирных домах Свердловской области и подрядной организации ООО "Мосрегионлифт". Как добавили в ведомстве, сейчас работы завершены и уже приняты Ростехнадзором, а лифтовое оборудование запущено.

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В Екатеринбурге починили лифт, из-за которого 97-летняя ветеран месяцами не была на улице

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Теги: лифт, ветеран, ремонт, прокуратура



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Ранее 04.10.2021 08:36 Мск В Екатеринбурге 97-летняя ветеран несколько месяцев не может выйти на улицу из-за ремонта лифта


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