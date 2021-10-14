На Среднем Урале подняли единовременные выплаты ко Дню Победы

В Свердловской области повышены единовременные выплаты ко Дню Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании областного правительства. Деньги на эти цели выделят из бюджета региона. Так, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачиваться по пять тысяч рублей.

Военнослужащие частей, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной, вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной и труженики тыла получат одну тысячу рублей. Такая же сумма будет выплачиваться людям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", узникам концлагерей, а также детям погибших военнослужащих, проходивших службу в составе действующей армии.

Стоит отметить, что в 2021 году выплаты к Дню Победы получили 55 тысяч жителей Среднего Урала.