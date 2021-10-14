14 Октября 2021
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Общество Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В московских школах на дистанционное обучение перевели почти 80 тысяч детей

В столице более 3 тыс. классов ушли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Это почти 87 тыс. учеников, передает РИА Новости со ссылкой на департамент образования и науки мэрии Москвы. Также на карантин направлено 870 дошкольных групп (почти 23 тыс. детей).

За последние три недели количество карантинов в школах и детских садах города увеличилось более чем в два раза. При этом полностью на карантин не ушло ни одно учебное заведение.

Накануне столичная мэрия объявила об эксперименте с бесплатным экспресс-тестированием на COVID-19 школьников 1-11 классов. В пилотном режиме его будут проводить в десяти московских школах, тест можно будет повторять раз в две недели. В московской мэрии отметили, что такая практика применяется за рубежом, например, в Великобритании и Австрии.

"Положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача", - сообщила вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По словам Раковой, необходимость в тестировании школьников появилась в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и госпитализаций детей в последний месяц. Также дети почти в полтора раза чаще заражают взрослых родственников, при этом сами часто болеют бессимптомно.

В условиях, когда многие регионы переводят школы на удаленное обучение, столица считает это крайней мерой и ищет другие механизмы борьбы с COVID-19, отметили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

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В московских школах на дистанционное обучение перевели почти 80 тысяч детей

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Теги: дистант, карантин, школа, детский сад, москва



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