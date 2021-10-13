В 10 московских школах начнут бесплатно тестировать учеников на COVID-19

В 10 столичных школах стартует эксперимент по бесплатному экспресс-тестированию детей на COVID-19. Тест можно будет повторять раз в две недели.

В московской мэрии отметили, что такая практика применяется за рубежом, например, в Великобритании и Австрии. Тестирование смогут пройти все учащиеся с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп.

"Положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача", - сообщила вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По словам Раковой, необходимость в тестировании школьников появилась в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и госпитализаций детей в последний месяц. Также дети почти в полтора раза чаще заражают взрослых родственников, при этом сами часто болеют бессимптомно.

В условиях, когда многие регионы переводят школы на удаленное обучение, столица считает это крайней мерой и ищет другие механизмы борьбы с COVID-19, отметили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом.