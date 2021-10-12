В Екатеринбурге автомобиль сбил школьника, выехав на трамвайные пути

В Екатеринбурге автомобиль сбил школьника, перебегавшего дорогу через трамвайные пути. Ребенок в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня утром напротив дома №10 на улице Победы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris при движении по трамвайным путям наехал на мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате 12-летнего подростка с ушибами мягких тканей головы доставили в медучреждение.

Полицейские установили, что за рулем Hyundai был 31-летний екатеринбуржец с 13-летним водительским стажем. По его словам, он выехал на трамвайные пути, так как на дороге образовалась пробка. В этот момент из-за стоящих справа машин выбежал мальчик, мужчина попытался избежать наезда, но тщетно.

Со слов матери ребенка, ее сын направлялся на занятие в художественную школу. Однако он опаздывал и решил сократить путь, перейдя дорогу в неположенном месте.

На месте происшествия полицейские провели замеры и составили документы. Сейчас по факту инцидента проводится дознание.