На ЕКАД грузовик снес автомобили, водители которых оформляли ДТП

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшая.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось в понедельник: водитель грузового автомобиля наехал на стоящие в попутном направлении Toyota и Land Rover. В момент аварии в салоне Toyota находилась женщина-водитель, которая искала документы, чтобы оформить ДТП с Land Rover по Европротоколу. С места происшествия ее госпитализировали с диагнозом "перелом позвоночника".

Как отмечают в Госавтоинспекции, свердловчане для оформления мелких аварий все чаще пользуются Европротоколом - это упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции для последующего получения страховой выплаты. Иными словами, это возможность самим задокументировать факт ДТП, чтобы затем обратиться в страховую компанию за возмещением, и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге.

При этом участникам дорожно-транспортных происшествий следует помнить о своевременном выставлении знака аварийной остановки для обозначения места аварии и информирования об этом других участников движения.