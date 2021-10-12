На ЕКАД грузовик снес автомобили, водители которых оформляли ДТП

12 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

На ЕКАД грузовик снес автомобили, водители которых оформляли ДТП

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшая.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось в понедельник: водитель грузового автомобиля наехал на стоящие в попутном направлении Toyota и Land Rover. В момент аварии в салоне Toyota находилась женщина-водитель, которая искала документы, чтобы оформить ДТП с Land Rover по Европротоколу. С места происшествия ее госпитализировали с диагнозом "перелом позвоночника".

Как отмечают в Госавтоинспекции, свердловчане для оформления мелких аварий все чаще пользуются Европротоколом - это упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции для последующего получения страховой выплаты. Иными словами, это возможность самим задокументировать факт ДТП, чтобы затем обратиться в страховую компанию за возмещением, и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге.

При этом участникам дорожно-транспортных происшествий следует помнить о своевременном выставлении знака аварийной остановки для обозначения места аварии и информирования об этом других участников движения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На ЕКАД грузовик снес автомобили, водители которых оформляли ДТП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕКАД, авария, грузовик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети