Минэкономразвития резко изменил прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4%

Министерство экономического развития России резко скорректировало свой прогноз по годовой инфляции в стране. В базовом прогнозе еще две недели назад предполагалось, что инфляция за год составит 5,8%. В консервативном (максимально пессимистичном) прогнозе эта цифра равнялась 6%. И вот обновление: глава ведомства Максим Решентников прогнозирует рост цен на 7,4%, обвиняя в наибольшем вкладе в инфляцию "нетипичное подорожание овощей, фруктов и мяса".

При этом прогноз инфляции на 2022 и 2023 годы остается неизменным — 4% в год.

"В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017–2020 гг — 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году", - цитирует Решетникова РБК.