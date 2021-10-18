18 Октября 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Минэк ухудшил прогноз по росту доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан России по итогам текущего года не восстановятся до докризисного уровня.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. Как говорят аналитики крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, в текущем году показатель увеличится на 1,6%. Исправить ситуацию могут меры социальной поддержки и улучшение инвестиционного климата.

В предыдущей версии прогноза Минэкономразвития ожидалось увеличение роста доходов населения на 3%.

По данным министерства, рост будет носить восстановительный характер и станет обеспечен увеличением трудовых доходов россиян — как за счет роста реальных заработных плат, так и за счет восстановления численности занятых, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, министерство экономического развития России резко скорректировало свой прогноз по годовой инфляции в стране. В базовом прогнозе еще две недели назад предполагалось, что инфляция за год составит 5,8%.

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Минэк ухудшил прогноз по росту доходов россиян

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Теги: Минэк, доходы



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