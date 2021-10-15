Эксперты прогнозируют снижение инфляции в РФ к концу года

По итогам года руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая ожидает "некоторого снижения годовой инфляции".

По ее словам, речь идет о снижении показателя до 6,9%. В 2022 году дезинфляционное влияние должны оказать возвращение к бюджетному правилу и эффект от ужесточения ДКП ЦБ РФ.

Беленькая отмечает, что укрепление курса рубля, которому способствуют повышение ключевой ставки Банком России и высокие цены на товары российского экспорта на мировых рынках, может также замедлить рост цен.

Эксперт считает, что сохраняются надежды на снижение инфляции к концу этого года до 4–4,5%.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников, вероятно инфляция снизится из-за эффекта "высокой базы" и по концу 2021 года будет в пределах 5,5%. По его мнению, на ближайшем заседании регулятор повысит ключевую ставку на 50 б.п., и усилия регулятора по сдерживанию инфляции начнут давать плоды.

В результате этого, как считает Верников, в первом квартале следующего года инфляция начнет замедляться, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития России резко скорректировало свой прогноз по годовой инфляции в стране.

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