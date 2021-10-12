В Усть-Лабинске на Кубани завершат строительство сетей газоснабжения на участках для многодетных семей до 1 ноября

До 1 ноября будет завершено строительство сетей газоснабжения на участках для многодетных семей в Усть-Лабинске на Кубани, передает корреспондент Накануне.RU. Эти работы проводятся по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

На строительство газопровода было выделено более 4,5 млн рублей из краевого и местного бюджетов. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 75%. Здесь ведут земляные работы, разрабатывают грунт, укладывают трубы в траншеи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты уже проложили более трех километров сетей газопровода низкого давления и 110 метров – высокого давления. Всего по итогам реализации проекта построят почти 3,4 км газопровода низкого давления и 804,7 метров сетей высокого давления и обеспечат газоснабжением более 120 участков, отметили в региональном департаменте строительства.

Поэтапное повышение уровня газоснабжения в регионе находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева. Всего в текущем году в Краснодарском крае запланировано газифицировать порядка 27 населенных пунктов и построить около 100 км подводящих и распределительных сетей.