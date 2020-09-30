Фёдор Шишкин переизбран главой Ишима

В Ишиме состоялось первое заседание думы VII созыва. Депутаты выбрали главу города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Конкурс на замещение должности главы города был объявлен в августе. Документы для участия в нем поступили от двух кандидатов.Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Фёдора Шишкина на пост главы города.

Шишкин родился в 1961 году в селе Голышманово Тюменской области. Имеет два высших образования. Он заочно окончил Уральскую государственную академию по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство" и получил диплом Московской академии права и управления по специальности "Юриспруденция". Ишим возглавляет с апреля 2012 г.