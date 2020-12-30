Четвертый день снижения: в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5105
Санкт-Петербург - 3764
Московская область - 1608
Нижегородская область - 503
Свердловская область - 406
Псковская область - 395
Ростовская область - 385
Воронежская область - 381
Республика Карелия - 369
Архангельская область - 363
Вологодская область - 356
Хабаровский край - 335
Республика Крым - 331
Пермский край - 325
Красноярский край - 322
Челябинская область - 306
Самарская область - 305
Ульяновская область - 282
Республика Коми - 280
Саратовская область - 275
Волгоградская область - 273
Мурманская область - 264
Иркутская область - 263
Омская область - 252
Ставропольский край - 246
Забайкальский край - 245
Тверская область - 239
Кировская область - 239
Приморский край - 238
Ленинградская область - 228
Калининградская область - 221
Ханты-Мансийский автономный округ - 217
Удмуртская Республика - 216
Алтайский край - 211
Новгородская область - 208
Тульская область - 208
Республика Саха (Якутия) - 203
Брянская область - 203
Пензенская область - 202
Краснодарский край - 192
Республика Бурятия - 190
Ивановская область - 190
Томская область - 189
Ярославская область - 187
Белгородская область - 187
Курская область - 184
Оренбургская область - 182
Орловская область - 177
Владимирская область - 177
Астраханская область - 176
Ямало-Ненецкий автономный округ - 171
Калужская область - 170
Республика Башкортостан - 169
Липецкая область - 164
Смоленская область - 162
Сахалинская область - 161
Республика Хакасия - 160
Тамбовская область - 160
Тюменская область - 156
Республика Дагестан - 156
Новосибирская область - 153
Рязанская область - 141
Кемеровская область - 139
Амурская область - 136
Чеченская Республика - 123
Республика Чувашия - 114
Курганская область - 104
Кабардино-Балкарская Республика - 102
Республика Калмыкия - 96
Республика Татарстан - 94
Республика Ингушетия - 92
Костромская область - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Адыгея - 89
Севастополь - 87
Республика Северная Осетия-Алания - 87
Республика Мордовия - 86
Камчатский край - 76
Республика Марий Эл - 51
Магаданская область - 41
Республика Алтай - 34
Республика Тыва - 31
Еврейская автономная область - 19
Чукотский автономный округ - 3
Ненецкий автономный округ - 2