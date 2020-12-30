Четвертый день снижения: в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.