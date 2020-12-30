30 Декабря 2020
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Общество В России
Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Четвертый день снижения: в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5105

Санкт-Петербург - 3764

Московская область - 1608

Нижегородская область - 503

Свердловская область - 406

Псковская область - 395

Ростовская область - 385

Воронежская область - 381

Республика Карелия - 369

Архангельская область - 363

Вологодская область - 356

Хабаровский край - 335

Республика Крым - 331

Пермский край - 325

Красноярский край - 322

Челябинская область - 306

Самарская область - 305

Ульяновская область - 282

Республика Коми - 280

Саратовская область - 275

Волгоградская область - 273

Мурманская область - 264

Иркутская область - 263

Омская область - 252

Ставропольский край - 246

Забайкальский край - 245

Тверская область - 239

Кировская область - 239

Приморский край - 238

Ленинградская область - 228

Калининградская область - 221

Ханты-Мансийский автономный округ - 217

Удмуртская Республика - 216

Алтайский край - 211

Новгородская область - 208

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Четвертый день снижения: в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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