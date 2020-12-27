27 Декабря 2020
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сургут аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Самолет, летевший из Сургута в Петербург, вернулся из-за сработавшего датчика открытия дверей

В воскресенье самолет, совершавший рейс "Сургут – Санкт-Петербург", вынужденно вернулся в аэропорт вылета.
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Как сообщили "Интерфаксу" в Уральской транспортной прокуратуре, на лайнере авиакомпании "Россия" сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. В результате капитан воздушного судна принял решение вернуться назад.

Самолет сел в аэропорту Сургута в штатном режиме в 6 часов 21 минуту по местному времени. На борту находились 114 пассажиров и пятеро членов экипажа.

Сейчас Сургутская транспортная прокуратура начала проверку по факту данного инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, в субботу в Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет "Победы", летевший из Тюмени в Воронеж. Причиной стала сработка датчика неубранной стойки шасси.

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Самолет, летевший из Сургута в Петербург, вернулся из-за сработавшего датчика открытия дверей

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Теги: Сургут, самолет, посадка, Санкт-Петербург



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