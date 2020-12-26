В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет, летевший из Тюмени в Воронеж

Сегодня утром в аэропорту Екатеринбурга вынужденную посадку совершил самолет CRJ-100 авиакомпании "Победа", летевший из Тюмени в Воронеж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку, в которой даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала сработка датчика неубранной стойки шасси. На борту судна находились 35 человек, из них пять детей. Пострадавших в результате инцидента нет.