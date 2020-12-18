В Югре в ближайшие годы обновят ЖД-вокзалы Нягани, Пыть-Яха и Сургута

Губернатор Наталья Комарова провела прямой эфир, во время которого обсудила транспортное развитие региона. В ближайшие годы в регионе появится три новых вокзала, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Глава дорожного ведомства Константин Гребешок рассказал, что в Нягани на месте будущего вокзала идут строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2021 г. Правительство округа и "РЖД" договорились о реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ж/д-вокзалов на станциях в Сургуте и Пыть-Яхе.

Планируемый срок начала строительно-монтажных работ в Сургуте – второй квартал 2021 г., ввод в эксплуатацию – 2023 г. По реконструкции вокзального комплекса в Пыть-Яхе проектная документация находится на экспертизе. Ориентировочный срок получения заключения – первый квартал 2021 г.