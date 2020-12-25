25 Декабря 2020
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чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Елена Неганова покидает пост начальника департамента культуры администрации Перми

В отставку уходит начальник департамента культуры администрации Перми Елена Неганова сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Последний рабочий день Негановой - 28 декабря. Должность главы департамента она занимала с 2018 г. В разные годы работала заместителем гендиректора ООО "Центр технической диагностики и экспертизы "КАМАтест", директором ООО "Единый мир — лизинг", директором по развитию ООО "Мануфактура", замгендиректора по развитию новых технологий ООО "Прогрессия", руководителем службы маркетинга "Семья", заместителем руководителя направления по развитию выставочной и рекламно-информационной деятельности Музея современного искусства, директором Центрального выставочного зала.

Сообщается, что она возглавит Центр спортивной подготовки Пермского края, сменив на этом посту Петра Перминова, который руководил центром с 2017 г.

Напомним, что назначение Елены Негановой на пост ЦСП произошло после того, как экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов занял пост вице-премьера Антона Клепикова, курировавший сферу спорта в регионе.

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Елена Неганова покидает пост начальника департамента культуры администрации Перми

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Теги: Елена Неганова, начальник департамента культуры, администрация Перми



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