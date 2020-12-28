Назначена исполняющая обязанности начальника департамента культуры Перми

Исполнять обязанности начальника департамента культуры и молодежной политики администрации Перми вместо Елены Негановой будет Ирина Стрелкова.

Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в мэрии.

Сегодня Елена Неганова работает последний день в должности начальника департамента культуры. Сейчас она возглавит Центр спортивной подготовки Пермского края, сменив на этом посту Петра Перминова, который руководил центром с 2017 г.

Напомним, что назначение Елены Негановой на пост ЦСП произошло после того, как экс-мэр Перми Дмитрий Самойлов занял пост вице-премьера Антона Клепикова, курировавшего сферу спорта в регионе.