24 Декабря 2020
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Путин о МРОТ: "Конечно, надо поднимать"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов на заседании Госсовета предложил повысить минимальный размер оплаты труда.

Глава государства Владимир Путин согласился с этой идеей. По его словам, МРОТ, "конечно, надо поднимать". По словам Миронова, установленный в настоящее время МРОТ в 12 тыс. 130 руб. не соответствует реалиям жизни. Политик считает, что нужно рассчитывать величину для семьи с двумя-тремя детьми, пишет "Коммерсант".

Напомним, с 1 января следующего года МРОТ в России увеличится на 5,5% и составит 12 тыс. 792 руб.

Правительство собирается перейти на новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), но это, кажется, не устроит россиян. Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показывает: наши соотечественники желают видеть МРОТ в 2-3 раза больше, чем он есть. А предложение Минтруда увеличит этот минимум всего на несколько процентов.

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Путин о МРОТ: "Конечно, надо поднимать"

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Теги: Путин, МРОТ



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Ранее 19.11.2020 09:58 Мск Россияне хотят видеть МРОТ в 2-3 раза выше, чем сегодняшний

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