Губернатор Оренбуржья в преддверии профессионального праздника вручил награды лучшим специалистам-дорожникам региона

"В преддверии профессионального праздника вручил заслуженные награды представителям дорожной отрасли", - сообщил в своем официальном канале МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава Оренбуржья отметил, что он не понаслышке знает, насколько ответственная и сложная работа у специалистов дорожной отрасли.

"Ведь качество дорог – это не просто асфальт и разметка, а основа комфортной среды для наших жителей, доступ в отдалённые районы области, развитие бизнеса и всего экономического потенциала Оренбуржья", - подчеркнул Евгений Солнцев.

На данный момент в регионе кадры дорожной отрасли составляют около пяти тысяч сотрудников. В 2026 году в нормативное состояние будет приведено более 450 километров федеральных, региональных и муниципальных автодорог.

"Все вместе вы делаете большое дело. Это серьёзный объём. Вместе нам удаётся реализовывать и крупные проекты, которых жители ждали годами", - отметил губернатор Оренбуржья.

И напомнил, что в этом году был отремонтирован, например, мост через Сакмару в Оренбурге. После капитального ремонта было открыто движение по мосту на улице Донгузской. В Медногорске запустили в эксплуатацию долгожданный путепровод.

Губернатор, поздравляя дорожников, отметил, что за каждым из этих объектов – слаженная работа команды и непростой труд.

"Поздравляю всех с наступающим праздником – с Днём работников дорожного хозяйства! Пусть ваша деятельность всегда будет оценена по достоинству, а каждый километр дороги служит людям долгие годы!", - высказал пожелания Евгений Солнцев.