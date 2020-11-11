"Это уровень крайней нищеты": Госдума в первом чтении приняла новую методику расчета МРОТ

Госдума сегодня в первом чтении рассматривала правительственный закон об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Коммунисты и "Справедливая Россия" голосовали против, ЛДПР и "Единая Россия" – за.

Напомним, Минтруд предлагает с 2021 года отказаться от привязки МРОТ и прожиточного минимума к потребительской корзине, а отталкиваться при расчетах от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Опираться в своих расчетах ведомства будут на данные Росстата. В 2019 году медианный среднедушевой доход составлял 26 365 руб., прожиточный минимум будет составлять 44,2% от этой цифры (процент может пересматриваться раз в пять лет). Таким образом, прожиточный минимум может составить 11 653 руб. Вводится защита от снижения прожиточного минимума – он не сможет быть меньше, чем в прошлом году. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет устанавливаться в соотношении 42% медианной зарплаты за предыдущий год. В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 руб., сообщили в Минтруде. Для сравнения в 2020 году МРОТ составлял 12 130 руб.

Законопроект еще до внесения в Госдуму вызвал множество споров и критики.

Замминистра труда и соцзащиты России Андрей Пудов, представляя законопроект в Госдуме, заявил модель с потребительской корзиной "жестко ограничивает рост доходов населения". Интересно, что выяснили это в Минтруда только сейчас. "Для выравнивания занижения прожиточного минимума в регионах потребуется несколько лет. В связи с этим в 2021 году величину среднедушевого дохода предлагается установить для всех регионов среднюю по России, а уже с 2022 года каждый регион будет формировать свою величину этого показателя", заявил Пудов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что потребительскую корзину постоянно критиковали.

Депутаты раскритиковали представление законопроекта. В частности, им не понравилось, что определение среднего медианного дохода не слишком понятно и законодательно не закреплено. Также теперь предлагается отталкиваться от доходов, а не от расходов. "Значит ли это, что теперь каждый россиянин обязан зарабатывать не менее МРОТ?" – спросили замминистра.

Пудов ответил, что сейчас ПФР располагает данными о доходах всех застрахованных лиц, то они и будут использоваться для расчета медианных данных. Соответственно, люди, данных о заработках которых не знает Пенсионный фонд России, учитываться не будут.

Депутат Олег Шеин спросил, откуда взялась цифра в 42% и 44%, а также индексация раз в пять лет. Пудов на последнее заметил, что "если социально-экономическая ситуация будет меняться, то пересмотр соотношений могут меняться и чаще, чем в пять лет".

Виталий Пашин заметил, что сейчас россияне тратят на маски около 2 тыс. руб. в месяц, и это надо было бы учесть в расчетах. Пудов ответил, что маски рекомендовано оплачивать работодателям.

Олег Смолин указал на тот факт, что в европейских странах социальные гарантии рассчитываются из суммы не менее 50% от медианных доходов. Также Пудов сообщил, что норма о том, что прожиточный минимум не должен быть меньше, чем прошлогодний, должна распространиться и на МРОТ – поправка будет внесена ко второму чтению.

"Ни для кого не секрет, что средняя зарплата всегда отражает реальную картину", - отметил Дмитрий Пьяных. Пудов возразил, что данные ПФР реальные, а не статистические.

Еще Пудов рассказал, что на российской трехсторонней комиссии сейчас рассматривается вопрос об изменении названия "прожиточный минимум".

Алексей Куринный напомнил, что Госдума заказала исследование, согласно которому реальный прожиточный минимум составляет от 31 до 34 тыс. руб. Он также отметил, что 40% от медианной зарплаты – это уровень крайней нищеты. Также он считает, что методики подсчета МРОТ, предлагаемые Минтрудом, приведут к "социальному мошенничеству". Олег Шеин сказал, что теперь предлагается два медианных дохода. Один предлагает Росстат "для пропаганды", он высок и хорош, им хвастается правительства. Другой же – из ПФР - будет использоваться для расчета МРОТ, от него будут исчисляться выплаты, которые государство должно обеспечивать самым бедным гражданам, и эта цифра будет куда ниже. Андрей Исаев предложил ко второму чтению внести норму, по которой размер потребительской корзины все равно должен рассчитываться, чтобы убеждаться в том, что новая методика расчета МРОТ увеличивает доходы населения больше, чем прежняя. Также он настаивает на более частом (например, раз в год) пересмотре процентов.